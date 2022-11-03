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Україна не братиме участі в саміті G20, якщо там буде Путін, - Зеленський

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рнбо,зеленський
Президент Володимир Зеленський наголошує, що його позиція залишається незмінною, і Україна не братиме участі у саміті Великої двадцятки на Балі, якщо там буде президент Російської Федерації Путін.

Про це він заявив на спільній з Президентом Греції Катериною Сакелларопулу брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не слідкую за участю інших в саміті "Двадцятки". Позиція моя особиста і позиція України була в тому, що якщо лідер російської федерації буде брати участь, то Україна не буде брати. Подивимось, як буде в майбутньому", - зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що цього дня мав телефонну розмову з Президентом Індонезії, а до цього відбулося кілька розмов та візит індонезійського лідера в Україну навесні.

"У будь-якому випадку, ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося - тут кілька днів залишилося", - сказав Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і президент Індонезії Відодо обговорили важливість продовження "Зернової ініціативи" й підготовку до саміту G20

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Oleg Mamont
    зря ! мог бы поехать ********* его насмерть стулом и воткнуть ручку ему в глаз !
  • Rino Rino
    Варто брати участь. і при всіх на очах попустити те *****. на G 20 буде багато представників, у яких ще зберігається прихильність до лаптєрейху. Тому на такому майданчику з вуст першої особи України дуже важливо виступити з сильною промовою, розказати і показати світу, особливо азійському і африканському, про звірства в Бучі, Ірпені, Маріуполі, інших містах. Це буде сильний хід... а не грати в обіженку - якщо він буде, то я не буду... дитячий садок якийсь.
  • Oresta Bartka
    От чого Ви "домахалися" до паяца?
    То така дурна IQ-доля... Що-небудь писданеш здуру... і Планета рже.

    Маю старого друга-журналіста в Ізраїлі. І дивно було чути від породистого сефарда таку фразу: "Цей блазень нагло зруйнував світовий міф про єврейський супер-інтелект. Хто-хто, а євреї цього йому не простять..."

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