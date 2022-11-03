Україна не братиме участі в саміті G20, якщо там буде Путін, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що його позиція залишається незмінною, і Україна не братиме участі у саміті Великої двадцятки на Балі, якщо там буде президент Російської Федерації Путін.

Про це він заявив на спільній з Президентом Греції Катериною Сакелларопулу брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не слідкую за участю інших в саміті "Двадцятки". Позиція моя особиста і позиція України була в тому, що якщо лідер російської федерації буде брати участь, то Україна не буде брати. Подивимось, як буде в майбутньому", - зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що цього дня мав телефонну розмову з Президентом Індонезії, а до цього відбулося кілька розмов та візит індонезійського лідера в Україну навесні.

"У будь-якому випадку, ми сьогодні були знову запрошені. Ще раз подивимося - тут кілька днів залишилося", - сказав Президент.

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