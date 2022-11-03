У Болгарії підтримали поставку важкої зброї Україні

Парламент Болгарії 175 голосами проти 49 поклав край місяцям напруги та суперечок глибоко розділеного політикуму країни щодо цього питання.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ

Парламент Болгарії переважною більшістю голосів проголосував за направлення Україні важкої зброї, поклавши край місяцям напруги та суперечок навколо цієї теми між політичними партіями цієї країни-члена НАТО.

Відтак, єдиним членом НАТО, який ще не схвалив поставку важкої зброї і запчастин нашій країні, залишається Угорщина.

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