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У Болгарії підтримали поставку важкої зброї Україні

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парламент,болгарія
Парламент Болгарії 175 голосами проти 49 поклав край місяцям напруги та суперечок глибоко розділеного політикуму країни щодо цього питання.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ

Парламент Болгарії переважною більшістю голосів проголосував за направлення Україні важкої зброї, поклавши край місяцям напруги та суперечок навколо цієї теми між політичними партіями цієї країни-члена НАТО.

Відтак, єдиним членом НАТО, який ще не схвалив поставку важкої зброї і запчастин нашій країні, залишається Угорщина.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Болгарія від початку війни ремонтує зброю для України, а тепер ще і заводи будуть працювати на Україну. Хоч і за гроші,але це норм.
  • Милен Петров
    Я не совсем согласен с Вам. У нас и сейчас прокацапское лоби очень сильно. Воно есть как и у Украини - по линию корупционеров, по линию прокацапские партии и по линию тяжолы криминалитет. Но - проблем дря кацапов у нас есть то, що мы член НАТО и ЕС, плюс то, що народ, даже той народ которы в той или иной ступеню поддерживает пуйло, даже они отнюдь не хотят сруский мир. Учится, работать и торгоуют на Запад. А молодое поколенние даже не знает что такое руский язик, що такое рассея и т.д. Да, они нас освободили да и буй с ним вот так большинстве у молодь.
  • lammer ya
    З часом у західник країн, які навіть знаходились "на підсосі" корупційних грошей кремля, залишається все менше простору для маневру.

    Доводиться вирішувати, або ти з притомним цивілізованим світом, і користуєшся всіма перевагами цього, або ти з отбитими терористами і маргіналами, і відповідно отримуєш на свою шию санкції.
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