Підтверджень про надходження до Росії іранських ракет наразі немає, - ГУР МО

Головне управління розвідки Міноборони має інформацію лише про укладання контрактів Росії з Іраном на постачання балістичних ракет.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

На запитання, чи підтверджується інформація про те, що Іран нібито вже передав Росії тисячу балістичних ракет, Юсов відповів:

"Наразі є підтвердження про укладені контракти і отримання всіх необхідних домовленостей і погоджень. Є підтвердження про те, що партія понад тисячу одиниць може мати місце, це не лише ракети, там різне озброєння. Зараз ми говоримо про найближчу партію - це все ж таки безпілотники, це 200 дронів, які вже йдуть до Росії. Це підтверджена інформація".

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