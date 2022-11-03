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Швейцарія не дозволила Німеччині передати Україні боєприпаси для "Гепардів"

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гепард
Уряд Швейцарії не надав згоди для передачі Україні боєприпасів для зенітних танків "Гепард", які Німеччина свого часу придбала у Берна.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт минулого місяця звернулася до уряду в Берні з проханням дозволити поставити 12 400 боєприпасів швейцарського виробництва для зенітних установок Gepard, які Берлін уже поставив Україні для допомоги у війні з Росією. Однак міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін дав ту саму відповідь, що й швейцарський уряд у червні, коли він відхилив більш ранній запит.

"Згідно з принципом рівного звернення у праві на нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військової техніки швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", — заявили в уряді.

Відтак Швейцарія наголосила, що не змінюватиме позицію щодо реекспорту своїх боєприпасів, техніки чи зброї.

"Оскільки правова ситуація залишається незмінною, узгодження передачі Німеччиною швейцарської військової техніки Україні, як і раніше, неможливе", — додали у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина просить Швейцарію дозволити постачати в Україну боєприпаси для Gepard

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • олег попович afa9eccb
    Молодці.Гарні европейскі цінності для швейцарії .то брудні гроші до їх банків
  • Григорич 3719c178
    бере участь у міжнародному збройному конфлікті... Мразота нейтральна. Конфлікт. Суки
  • Maxim Ak-Murza
    Норвеги вроде еще в июле сообщали про начало производства этих снарядов для Гепардов
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