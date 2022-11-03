Суд зобов’язав генпрокурора Костіна відкрити справу проти депутатки Аллахвердієвої, - Шабунін

ЦПК через суд зобов’язав Генпрокурора Костіна відкрити справу щодо народної депутатки Аллахвердієвої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шабунін написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогодні ВАКС підтримав нашу скаргу і визнав незаконною відмову керівника Офісу генпрокурора Андрія Костіна відкрити справу стосовно можливого незаконного збагачення нардепки Ірини Аллахвердієвої.

Суд зобов’язав Костіна зареєструвати провадження і ця ухвала оскарженню не підлягає.

Крім того, генпрокурора зобов'язали повідомити суд про виконання рішення.

Я дуже сподіваюся, що тепер у пана Костіна не виникне проблем із реєстрацією справи".

Шабунін нагадав, що умисне невиконання рішення суду або перешкоджання його виконанню передбачає позбавлення волі (ст.382 КК).

"Після відкриття провадження його мають передати в НАБУ та САП для проведення розслідування і перевірки фактів, викладених у нашій заяві", - підкреслив він.

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Активіст нагадав суть справи, зазначивши, що йдеться про те, що нардепка Слуги народу отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних ніяк не випливає, що його офіційні доходи довзоляли йому робити такі подарунки.

"Сьогоднішнє рішення ВАКС показує, що системна боротьба і працюючі незалежні інституції дають свій результат.

Але також цей кейс - чергове підтвердження "фейковості" скасування депутатської недоторканності чинними депутатами.

Адже за законом (див ст. 482-2 КПК) розслідування справ щодо нардепів може розпочати тільки Генпрокурор. І вже очевидно, що Генпрокурори постійно зловживають цією нормою", - підкреслив він.

Шабунін зазначив: "До Костіна так робила Венедіктова, намагаючись вислужитися. Але це їй не допомогло і її буквально прогнали з крісла Генпрокурора. Для чого цю ж помилку повторює Андрій Костін, я зрозуміти не можу"

"Як я й казав раніше, частина ТОП-посадовців так і не усвідомили, що країна змінилася і ніхто старих порядків терпіти вже не буде. Не для цього тисячі українців зараз віддають свої життя", - резюмував він.