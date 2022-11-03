Якщо Росія застосує ядерну зброю, то її не існуватиме як держави, - Зеленський

У випадку застосування Росією ядерної зброї вона не буде існуваати.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному з Президентом Греції Катериною Сакелларопулу брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо це станеться, "більше не існуватиме той світ, у якому ми живемо. Це буде зовсім інший світ. Але точно держава, яка застосує ядерну зброю, точно існувати не буде", - сказав він.

"І це буде не лише питання, що хтось відповідає на ядерні удари, а питання буде у самій державі. Вони не втримають ні своєї держави, ні політичних позицій у середині держави. Вони розбиратимуться в революційних процесах у середині неї", - додав Зеленський.

За словами глави держави, він не дивиться на це серйозно.

"Хоча, дивлячись на ті кроки, які військово-політичне керівництво Росії робило на нашій землі, адекватними чи реально військовими ці кроки також назвати не можна", - сказав він.

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