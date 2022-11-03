Українські медійники закликають міжнародну спільноту віддати під трибунал російських пропагандистів

Міністерство закордонних справ України підтримало заклик українських медійників до світової спільноти покарати російських пропагандистів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер відомства.

"Представники українських медіа та НСЖУ закликають міжнародну спільноту притягнути до відповідальності не лише військовослужбовців російської окупаційної армії, а й прокремлівських пропагандистів", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що напередодні багато українських редакцій і медійних об’єднань випустили звернення щодо необхідності покарання російських пропагандистів.

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Зокрема, у публікації на сайті Інтерньюз-Україна вказується, що представники українських медійних організацій підтримують звернення громадських організацій України до ООН з вимогою створити спеціальний міжнародний трибунал над Путіним, російськими посадовцями та іншими воєнними злочинцями, та вимагають "в рамках такого Трибуналу окремого розгляду питання пропаганди війни, підбурювання до ворожнечі та насильства, що проводилась інформаційними ресурсами рф та Білорусі".

"Інформаційні суб'єкти, які мімікрували під медіа і користувалися відповідними правами і привілеями, були однією з основ російської агресії. Перелік злочинів, вчинених рф в Україні, підпадає під більшість положень Римського статуту, але інформаційний злочин є не меншим, ніж бомбардування цивільних будівель у Харкові, Маріуполі, Волновасі, Бахмуті і ще тисячах міст, містечок і сіл. Ба більше, злочин агресії, передбачений статтею 8bis Статуту МКС включає планування і підготовку збройної агресії. Враховуючи, що інформаційні кампанії рф стали підґрунтям для подальшого розгортання збройних дій проти України, вони напряму підпадають під статтю 8bis та є складовою злочину агресії", - підкреслюють медійники.

Спеціальний трибунал має провести ретельне розслідування і притягнути до відповідальності осіб, що свідомо сприяли нарощуванню і виправданню агресії проти України, поширювали дезінформацію, заклики до насильницької війни, мову ворожнечі, координували інформаційні кампанії, спрямовані на заклик населення до порушень прав людини, агресії, воєнних злочинів.

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Зокрема, у списку тих, кого має судити міжнародний трибунал, Дмітрій Кісельов, Владімір Соловйов, Ольга Скабеєва і Євген Попов, Захар Прилєпин, Антон Красовський та інші. Також українські медійники надаються перелік інформаційних суб’єктів, у якому росія 24, Пєрвий канал, Russia Today, Звезда, НТВ, СТС, ТНТ, Царьград, Комсомольская правда тощо.