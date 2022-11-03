У парламенті вимагають розібратися, чому голова Чернігівської ОВА Чаус їздить на переданому для армії джипі за 2 мільйони гривень

Народний депутат Гео Лерос звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса за використання джипа виділеного на потреби армії в особистих цілях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомив на своєму каналі у Youtube.

"Голова Чернігівської обласної військової адміністрації Чаус їздить елітним позашляховиком. Але він заїхав до автосалону, вибрав собі Hyundai Palisade вартістю понад 2 мільйони гривень, повісив туди чорні номери і тепер катається з одного кабака в інший", - повідомив Лерос.

Нардеп вже написав до антикорупційних органів з проханням розслідувати використання Чаусом позашляховика переданого на потреби армії в особистих цілях.

"Я звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати цього риса", - резюмував нардеп.

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