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У парламенті вимагають розібратися, чому голова Чернігівської ОВА Чаус їздить на переданому для армії джипі за 2 мільйони гривень

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Народний депутат Гео Лерос звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса за використання джипа виділеного на потреби армії в особистих цілях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп повідомив на своєму каналі у Youtube.

"Голова Чернігівської обласної військової адміністрації Чаус їздить елітним позашляховиком. Але він заїхав до автосалону, вибрав собі Hyundai Palisade вартістю понад 2 мільйони гривень, повісив туди чорні номери і тепер катається з одного кабака в інший", - повідомив Лерос.

Нардеп вже написав до антикорупційних органів з проханням розслідувати використання Чаусом позашляховика переданого на потреби армії в особистих цілях.

"Я звернувся до НАБУ та САП з проханням відкрити кримінальну справу та покарати цього риса", - резюмував нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лещенко про Тимошенка на гуманітарному Chevrolet Tahoe: Якби не він, їздив би якийсь інший чиновник

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    То всьо Зеліни новиє літса.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Тімашенкє можна а я шо рижий-подумав анчоус...
  • Иллария Соняшникова
    Таких падлюк у владі ой як багато !

    "Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що відмовляється від службового автомобіля Chevrolet Tahoe, яке прибуло в Україну як гуманітарна допомога. Цьому передувало журналістське розслідування проекту Bihus.Info, в якому йшлося, що Тимошенко використовує гуманітарний автомобіль як службовий."

    Їх треба гнати вже зараз, а не казати, що "не на часі".
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