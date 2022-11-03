Чернишов може законно очолити "Нафтогаз" тільки у разі внесення до статуту НАК відповідних змін, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) попередило Кабінет Міністрів, що призначення Олексія Чернишова на посаду голови "Нафтогазу" буде незаконним, оскільки юридично Чернишов є "зацікавленою особою".

Про це Суспільному розповів заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, передає Цензор.НЕТ.

За словами Вишневського, лист направили 1 листопада. Відповідь від Кабміну ще чекають.

"Наше застереження лежить виключно у юридичній, а не політичній площині. Воно не стосується персонально пана Чернишова чи політичного рішення щодо його призначення головою НАК "Нафтогаз", яке може бути прийняте чи вже прийняте, але ще не оформлено. Наше застереження спрямоване лише на те, щоб такого роду політичне рішення реалізовувалось виключно в законний спосіб", - пояснив Вишневський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК закликає уряд не призначати міністра Чернишова очільником "Нафтогазу"

За його словами, Кабінет Міністрів вже протягом достатньо довгого часу виконує функції загальних зборів та наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Відповідно, члени Кабінету Міністрів регулярно приймають рішення стосовно цієї компанії. Закон про запобігання корупції при цьому, зокрема 26 стаття його, прямо забороняє особам, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність виконання функцій держави протягом року укладати трудові договори з юридичними особами приватного права. Тобто якщо вони протягом попереднього року здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень, щодо діяльності таких юридичних осіб.

"Власне це і є та ситуація, яка відбувалася у стосунках між Кабінетом Міністрів України, як наглядовою радою НАК "Нафтогаз" і самою компанією НАК "Нафтогаз України", - пояснив представник НАЗК.

Це означає, що призначення будь-якого члена Кабінету Міністра у тому числі Чернишова на будь-яку посаду у НАК "Нафтогаз" за сьогоднішніх обставин буде незаконним.

Разом із тим, НАЗК не лише висловлює застереження, а й пропонує одразу і рішення, сказав Вишневський. За його словами, розв’язання цієї проблеми лежить так само у виключно юридичній, а не політичній площині.

Також читайте: Мінрегіон можуть об’єднати з Мінінфраструктури і передати Кубракову, – нардеп Железняк

"Тут є проблема зі статусом самого НАК "Нафтогаз" і ця проблема закладена у статуті. На нашу думку, НАК "Нафтогаз" безпідставно і неправомірно віднесена у статуті до юридичних осіб приватного права", - пояснив представник НАЗК.

Він навів такі аргументи:

- "НАК "Нафтогаз" утворена на виконання указу президента 1998 року, який стосувався реформування Нафтогазового комплексу України. Компанія утворена розпорядчим актом президента. Відповідно до цивільного кодексу, за цією ознакою утворена компанія є юридичною особою публічного права".

- "Нафтогаз є особливим суб’єктом господарювання, оскільки він здійснює управління державною власністю корпоративними правами. Тобто, здійснює державне управління. А згідно з позицією ЄСПЛ, зокрема у справі "Новоселицький проти України" суб’єкт може вважатися державною організацією, якщо він наділений можливістю здійснювати державне управління. Тобто, з точки зору закону України НАК "Нафтогаз" є юридичною особою публічного права, а не приватного права бо це зараз прописано в її статуті".

- "Тобто, внесення змін у статут, якими НАК "Нафтогаз" буде визначено юридичною особою публічного права, як і має бути, призведе до того, що згадана норма запобігання корупції не буде на нього поширюватись. Конфлікту інтересів не буде і тоді Чернишов може абсолютно законно і легітимно бути призначеним на ту посаду на яку його хоче призначити Кабінет Міністрів", - сказав Вишневський.

Читайте також: Після відставки Вітренка "Нафтогаз" оголосив про збитки на 57 мільярдів

Нагадаємо, 1 листопада Кабінет Міністрів України звільнив Юрія Вітренка з посади очільника НАК "Нафтогаз України". ЗМІ повідомляли, що очільник Мінрегіону Олексій Чернишов може очолити компанію.

Верховна Рада України 3 листопада погодила його звільненняз посади міністра.