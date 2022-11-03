Дякую Білому Дому за підтримку нашої армії, - Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами Портманом та Кунсом. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 листопада, провів зустріч із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Провів зустріч із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом.
Ми відчуваємо реальну підтримку України і на рівні партій, і на рівні американського суспільства. Вдячний Президенту Байдену, Білому дому та його команді за потужну допомогу нашій армії. Сьогодні для нас це один із пріоритетів".