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Дякую Білому Дому за підтримку нашої армії, - Зеленський провів зустріч із американськими сенаторами Портманом та Кунсом. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 листопада, провів зустріч із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці Зеленського. 

У повідомленні зазначається: "Провів зустріч із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом.

Ми відчуваємо реальну підтримку України і на рівні партій, і на рівні американського суспільства. Вдячний Президенту Байдену, Білому дому та його команді за потужну допомогу нашій армії. Сьогодні для нас це один із пріоритетів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допомога Україні у сфері безпеки має тривати й нарощуватися, - Зеленський - сенаторам США Портману та Клобучар

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Байден вже не нагнітає?
  • Герхард
    **** Зєлєнская....

    Ці ж самі сенатори рано чи пізно тебе спитають, чому ти на їх гроші фінансуєшь свій телемарафон та велике крадівництво.
  • Sophia-Maria Duglass
    ГОТОВЫ в НАТО
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