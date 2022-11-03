Російські окупанти обстріляли термінал китайської корпорації у порту Миколаєва - знищені 17 тисяч тонн олії, - МЗС
Як передає Цензор.НЕТ, про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив у Фейсбуці.
"Рф здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією термінала в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тонн соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", - зазначив Ніколенко.
За його словами, МЗС постійно привертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки.
"Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств", - закликав Ніколенко.