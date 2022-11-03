Російські окупанти обстріляли термінал китайської корпорації у порту Миколаєва - знищені 17 тисяч тонн олії, - МЗС

Російська федерація здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією термінала, внаслідок чого було знищено 17 тис. тонн соняшникової олії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив у Фейсбуці.

"Рф здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією термінала в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тонн соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", - зазначив Ніколенко.

За його словами, МЗС постійно привертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки.

"Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств", - закликав Ніколенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові обстріляли портову інфраструктуру на Очаківському напрямку. Є загиблі, - ОК "Південь"