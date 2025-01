Патрушев та Бортніков вмовили Путіна розпочати війну, щоб до його смерті розв’язати питання "західної агресії" та "проблему України", - The Times

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков переконали Володимира Путіна, що необхідно розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

За даними The Times, через вік Путіна, якому в жовтні виповнилося 70 років, головні силовики вирішили, що у них закінчується час для остаточного розв'язання питання "західної агресії", інформує Цензор.НЕТ. Для цього, на їхню думку, потрібно було "остаточно розв'язати проблему України", зазначає видання.

Уже до середини літа 2021 року найближче оточення Путіна хотіло завдати військового удару по Україні. При цьому формат "удару" на той момент не було визначено, уточнило The Times джерело в російському уряді. Патрушев та Бортніков були принципово налаштовані щодо вторгнення до кінця літа минулого року. Вони почали вмовляти Путіна та працювати над підготовкою сил для удару. Виконавцем нападу мав бути міністр оборони Росії Сергій Шойгу, однак він тоді ще вагався щодо його доцільності та успіху.

Крім Бортнікова та Патрушева, на рішення Путіна про початок війни вплинув мільярдер Юрій Ковальчук, який у тому числі захоплювався філософією Івана Ільїна. The Times посилається на березневу колонку журналіста Михайла Зигаря для The New York Times, в якій він повідомляв, що Ковальчук проводив багато часу з Путіним, коли той жив у резиденції на Валдаї навесні та влітку першого року пандемії.

При цьому російська еліта в своїй переважній більшості не знала про плани силовиків.

Один із співрозмовників The Times, який є давнім другом родини Путіна, стверджує, що Дмитро Пєсков незабаром після початку війни розповів йому, що більшість членів Ради безпеки дізналися про підготовку вторгнення лише на засіданні 21 лютого. Всім учасникам засідання було сказано, що воно транслюватиметься у прямому ефірі.