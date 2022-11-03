ЗСУ мають всі можливості для звільнення Херсона, - Остін
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявив у четвер під час пресконференції в Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін.
"Що стосується питання, чи можуть українці взяти території, які залишаються (під контролем окупантів – ред.) на західному березі Дніпра в Херсоні, я звісно вважаю, що вони мають можливості для того, щоби зробити це", - наголосив міністр оборони США.
Однак більш важливим, за його словами, є впевненість самих українців у те, що вони мають всі можливості для звільнення власних територій.
"Ми бачили, як вони реалізовували дуже методичні й ефективні зусилля, щоби повернути свою суверенну територію. Я думаю, ви побачите, як вони продовжать свій натиск, поки не закріпляться на територіях на західному березі річки",- зауважив міністр оборони США.