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ЗСУ мають всі можливості для звільнення Херсона, - Остін

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остін,ллойд
Сполучені Штати не сумніваються, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявив у четвер під час пресконференції в Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін.

"Що стосується питання, чи можуть українці взяти території, які залишаються (під контролем окупантів – ред.) на західному березі Дніпра в Херсоні, я звісно вважаю, що вони мають можливості для того, щоби зробити це", - наголосив міністр оборони США.

Однак більш важливим, за його словами, є впевненість самих українців у те, що вони мають всі можливості для звільнення власних територій.

"Ми бачили, як вони реалізовували дуже методичні й ефективні зусилля, щоби повернути свою суверенну територію. Я думаю, ви побачите, як вони продовжать свій натиск, поки не закріпляться на територіях на західному березі річки",- зауважив міністр оборони США.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Super Gut
    ******* всі ці Ванги. Скільки можна вангувати! Херсон звільнимо тоді коли звільнимо.
  • Огусто
    Поки що, там орки якусь падлянку готують. Треба чекати і вибивати дистанційно.
  • Trevo Trow
    Остіне, скажі краще, що Штати мають всі можливості для надання Україні F16 і абрамсів.
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