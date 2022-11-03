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Кличко про підготовку Києва до зими: Будемо боротися, у нас достатньо запасів

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Постійні російські атаки на енергетичні об’єкти України показали справжню мету цієї війни. Це війна проти народу, геноцид проти українців

Про це заявив Віталій Кличко в інтерв’ю німецькому телеканалу N-TV, інформує Цензор.НЕТ.

"Цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру показали справжнє обличчя цієї війни. Це геноцид, це не спецоперація. Це не війна проти військових. Це війна проти народу", - заявив Кличко.

Тим не менш він не радить киянам залишати країну взимку, бо саме на цьому спекулюватиме кремлівський правитель Путін, повідомляє N-TV.

"Моя порада всім: будемо боротися - обов'язково. У нас достатньо запасів їжі, води, медикаментів. Ми сподіваємося на хороший сценарій, але ми повинні рахуватися і з поганим сценарієм", - зазначив Кличко.

Також читайте: У разі надзвичайної ситуації в Києві розгорнуть близько тисячі пунктів обігріву, - Кличко

Як раніше повідомляв мер Києва, в разі надзвичайних ситуацій місто готується розгорнути більше тисячі пунктів обігріву. В них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу. Також міська влада Києва вже закупила додаткові електрогенератори та замовила потужні обігрівачі - теплові пушки.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • lammer ya
    Віталію не позаздриш.

    Ситуація важка, але ж в нас інших варіантів нема. Або боротись, або бути вбитими, як би не сильно великий вибір.
  • Таракан
    Ага. В Киеве практически все дома построенные за последние 20 лет не газифицированы. А в старых домах для установки котла нужно физически отрезать батареи. Для этого нужно во всем доме сливать воду из системы отопления. И делается такое летом, а не за 2 дня до начала отопительного сезона. Плюс это не совсем вопросы к Кличко. Так что делают все что могут. К сожалению реально есть только один 100% вариант пережить эту зиму без приключений - расфигачить всю московию атомными бомбами, чтоб все поголовье кацапского скота полностью уничтожить. Иначе никак(
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Віталік, не треба видумувати велосипед!
    Зніми заборону на встановлення газових котлів для індівідаульного опалення для мешканців Києва.
    Бо електромережі не витримають по делька електрообігрівачів у кожній квартирі.
    Ляжуть електромережі - ляже все...
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