Нідерланди передадуть Нацгвардії три сучасні польові шпиталі, - посол де Мол

Нідерланди передадуть для потреб Національної гвардії України три сучасні польові шпиталі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося під час зустрічі міністр внутрішніх справ Дениса Монастирського із послом Нідерландів в Україні Єннесом де Молом, повідомляє пресслужба МВС.

Голландський дипломат передав Монастирському офіційного листа міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен щодо надання найближчим часом трьох сучасних польових шпиталів для потреб Нацгвардії.

"Хочу висловити глибоку повагу та захоплення відважністю, виявленою вами та українським народом у протистоянні російській федерації", - йдеться в листі Оллонгрен.

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Монастирський та де Мол обговорили ситуацію в районах проведення бойових дій та проблеми відновлення життєдіяльності на визволених територіях.

Посол також висловив готовність Нідерландів активно долучитися до посилення потенціалу України у процесах знешкодження вибухонебезпечних предметів на територіях, де відбувалися бойові дії.

У цьому контексті співрозмовники обговорили можливість започаткування предметного діалогу в межах запланованої в Женеві технічної конференції "Координація донорів для програми протимінної діяльності в Україні", яку організовують Женевський міжнародний центр з гуманітарного розмінування спільно з секретаріатом Національного органу з питань протимінної діяльності.

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