Замість генерал-полковника Лапіна Центральним військовим округом РФ поки керуватиме генерал-майор Ліньков, - РосЗМІ

Російські ЗМІ дізналися, хто почав виконувати обов’язки командувача Центрального військового округу РФ замість генерала Олександра Лапіна, відставки якого домагалися прихильники війни Рамзан Кадиров і Євген Пригожин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Проте наразі незрозуміло, що сталося з самим генерал-полковником і чи повернеться він на війну в Україну.

Чеченське ТБ та військові блогери минулого тижня розповідали про усунення Лапіна на тлі найжорсткішої критики на його адресу.

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Зокрема, на початку жовтня Кадиров звинувачував його у провальному відступі з Лимана та інших військових невдачах.

Наприкінці жовтня він знову розкритикував Лапіна, звинувативши у прориві оборони українською армією на Донбасі. Кадирова підтримав Пригожин.

Водночас уральське видання Ura.ru при цьому наполягало на версії про те, що Лапін залишив Україну, щоб відпочити та провести тритижневу відпустку.

"Комерсант" пише, що тимчасово виконуватиме обов'язки командувача військ Центрального військового округу (ЦВО) на час відсутності Лапіна буде генерал-майор Олександр Ліньков, який до цього обіймав посаду начальника організаційно-мобілізаційного управління округу. Про це виданню розповіли у пресслужбі ЦВО.

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На війні в Україні цьому округу відповідає угруповання "Центр", яким Лапін командував щонайменше з літа.

Нагадаємо, генерал-полковник Олександр Лапін, командувач російського Центрального військового округу, на початку весни нагородив свого сина-танкіста, який керував наступом на українські Суми та Чернігів. За кілька днів армія РФ пішла з цих областей.