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Обговорили енергетичні та безпекові виклики, - Зеленський провів бесіду з Санду

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зеленский,санду
Президент Володимир Зеленський обговорив з президенткою Молдови Маєю Санду енергетичні та безпекові питання, у тому числі падіння російської ракети на молдовській території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Української держави повідомив у телеграмі.

"Під час розмови з президентом Молдови Маєю Санду обговорили поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн, а також російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова дуже вразлива перед Росією, у безпеці можна буде почуватися у разі приєднання до Євросоюзу, - Санду

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...само існування квартального поца - найвеличезний безпековий виклик
  • 5 копійок
    Клоун вже забув як ховався від неї і не відповідав на дзвінки коли викрав Чауса? Тепер позичив очі у сірка і обговорює.
  • Oresta Bartka
    Зєля і виклики...
    Пістуц-95, чи пістуц73? Не можу зорієнтуватися...
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