Обговорили енергетичні та безпекові виклики, - Зеленський провів бесіду з Санду
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Президент Володимир Зеленський обговорив з президенткою Молдови Маєю Санду енергетичні та безпекові питання, у тому числі падіння російської ракети на молдовській території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Української держави повідомив у телеграмі.
"Під час розмови з президентом Молдови Маєю Санду обговорили поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн, а також російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", - зазначив Зеленський.