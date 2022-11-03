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Перед тим, як підвищувати тариф на передачу електроенергії, потрібно проаналізувати, як це вплине на реальний сектор економіки, – нардеп

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энергетика
Рішення щодо підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії не може бути ухвалене, доки Укренерго не надасть розрахунки того, як це підвищення вплине на реальний сектор економіки. Адже не виключено, що додаткове навантаження спричинить подальше скорочення виробництва, а відповідно – держбюджет отримає менше податкових надходжень.

Про це заявив народний депутат, заступник голови комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський під час пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми маємо розуміти, що підвищення тарифу, яке ляже на промисловість, тим чи іншим чином вплине на обсяг надходжень до державного бюджету, який ця промисловість буде генерувати. Укренерго – це державна компанія, тож необхідно порахувати: скільки отримає компанія після підвищення тарифу, і скільки грошей перестане платити промисловість державі. Проте, на жаль, ми не отримали жодних розрахунків", - підкреслив нардеп.

Він зауважив: бізнес прекрасно розуміє, у якому важкому стані перебуває енергетика. Водночас, підприємства теж переживають кризу, тож рішення щодо підвищення має бути всебічно виважене, та підтверджене розрахунками регуляторного впливу.

"Судячи з того, що ми почули від металургів, і що ми почуємо від інших представників бізнесу, можна зробити висновок, що після запланованого підвищення тарифу надходження у держбюджет впадуть – тому що обсяги виробництва знизяться. Тому, на мою думку, обговорювати таке рішення можна тільки після того, як з’являться розрахунки і аналіз впливу цього рішення на реальний сектор економіки", - резюмував Кисилевський.

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Як відомо, НЕК "Укренерго" ініціювало підвищення у 2023 році тарифу на диспетчеризацію та на передачу електроенергії – з 345 до 636,17 грн/МВт-год. Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (lCC Ukrаiпе) заявили, що обгрунтування підвищення, яке надане Укренерго, містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, та дозволить не підвищувати тариф на передачу електроенергії більше, ніж на 6,5%.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Коли міністр МЗС також клован:

    "Найкращий час аби займатися коханням та радіти життю," - Кулеба про віялові відключення.

    https://espreso.tv/naykrashchiy-chas-abi-zaymatisya-kokhannyam-ta-raditi-zhittyu-kuleba-pro-viyalovi-vidklyuchennya
  • Evgeny N
    Щось я не зрозумів: це в стилі "підвищити акциз на цигарки", а потім жалітися, що "20% від продажу цигарок не попали до бюджету" через тіньовий ринок, чи "відновити акциз на пальне" при воєнному стані, але направити ті кошти не на армію, а на "велике крадівництво"?

    Цей кабмін поіинен був бути розпущеним через 90 днів після формування, оскільки не мав (і досі не має) програми. Але задача розвалу економіки України цим урядом виконується на 100%. І почали вони це робити ще ДО усіляких коронавірусних карантинів.
    Та й зараз жодна ініціатива КМУ не направлена на створення робочих місць в Україні. Завдання кремлядів по знищенню економіки країни виконується.
    Така моя думка і про Шмигаля з усім КМУ, і про "монобільшість"+ОПЗЖ, і про тих, хто сидить в ОПі
  • Ksenia VB
    А ви думайте що робити щоб не підвищувати тарифи.
    Для чого ви там сидите ?
    Тупі совки
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