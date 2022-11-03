"Генерал зима" не допоможе Путіну здолати Україну, - Боррель

Розрахунок Путіна на те, що "генерал зима" допоможе йому отримати перемогу у агресивній війні проти України є хибним.

"ЄС саме зараз, напередодні зими, усвідомлює моральний обов’язок підтримати народ України, який захищає свою країну від знищення. Про це у четвер у німецькому Мюнстері, де проходить зустріч міністрів закордонних справ "Групи семи"", - заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ, із посиланням Укрінформу.

Боррель нагадав, що з початку російського вторгнення ЄС та окремі країни-члени надали Україні допомогу на суму, що перевищує 22 мільярди євро.

"3 мільярди євро (військової допомоги – ред.) надійшли від Європейського Фонду Миру. Ще 19 мільярдів надійшли від Європейського Союзу та від країн-членів, щоб підтримати Україну фінансово, економічно, наданням гуманітарної допомоги та матеріальних ресурсів, щоб українці могли пережити цю зиму. Зима наближається, і путін чекає на "генерала зиму" на допомогу російській армії. Зараз, більше ніж будь-коли, ми маємо підтримувати Україну та її народ. Вони воюють, захищаючи свою країну, і ми маємо моральний обов’язок, щоб їм допомагати", - наголосив Боррель.

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