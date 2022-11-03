Список 107 українських військових, визволених з полону 3 листопада
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Стали відомі імена українських військовослужбовців, визволених з полону за обміном 3 листопада у форматі "107 на 107".
"Новинарня" публікує повний список 107 українців, інформує Цензор.НЕТ.
Серед визволених – шість офіцерів, 101 солдат та сержант. 74 бійці із цього списку захищали "Азовсталь" у Маріуполі.
Це зокрема:
- 33 бійці Національної гвардії України,
- 21 військовослужбовець Військово-морських сил ЗСУ,
- 20 військовослужбовців інших родів Збройних сил України,
- 18 військовослужбовців Державної прикордонної служби України,
- 13 військовослужбовців Сил територіальної оборони у складі ЗСУ,
- один представник Національної поліції України,
- один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.