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Список 107 українських військових, визволених з полону 3 листопада

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Стали відомі імена українських військовослужбовців, визволених з полону за обміном 3 листопада у форматі "107 на 107".

"Новинарня" публікує повний список 107 українців, інформує Цензор.НЕТ.

Серед визволених – шість офіцерів, 101 солдат та сержант. 74 бійці із цього списку захищали "Азовсталь" у Маріуполі.

Це зокрема:

  • 33 бійці Національної гвардії України,
  • 21 військовослужбовець Військово-морських сил ЗСУ,
  • 20 військовослужбовців інших родів Збройних сил України,
  • 18 військовослужбовців Державної прикордонної служби України,
  • 13 військовослужбовців Сил територіальної оборони у складі ЗСУ,
  • один представник Національної поліції України,
  • один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула з полону 107 військових, зокрема 74 захисників "Азовсталі". ВІДЕО+ФОТО

Список 107 українських військових, визволених з полону 3 листопада 01
Список 107 українських військових, визволених з полону 3 листопада 02
Список 107 українських військових, визволених з полону 3 листопада 03

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Ольга Жмудовська
    найкращі ліки від депресії - читати імена звільнених. І для тих, хто дочекався, і для тих, хто ще чекає і сподівається
  • ПравдаЛюбка
    .
  • Юрій Вінгорськи
    какого ***, ты , урод, прославляешь солдат вермахта, убивавших
    наших дедов, бабушек а кому и родителей
    с приколом пишешь про потери советской армии
    в ней не служили украинци???
    немци не были как ***** сейчас???
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