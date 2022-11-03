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Із частини в Казані дезертувало 15 солдатів, ще двоє наклали на себе руки при передислокації до України, - Генштаб ЗСУ про мобілізованих у РФ

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мобілізація
Генеральний штаб ЗСУ поширив інформацію про низький рівень морально-психологічного стану мобілізованих до російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства".

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Rino Rino
    Татарстан вставай, козломордих виганяй. )
  • Перехватчик
  • Urs
    На станції Чернянка Білгороської області рф п'яні в хлам мобілізовані окупантських сил рф розпочали "бойові дії", ще не виїхавши за межі рф.
    350 чмобів з криками "Смерть хохлам !", вночі влаштували дикий погром, побили наряд поліції і розгромили вокзал.
    Місцеві жителі супроводжували дії своїх захистників словами щирої любові і вдячності типу "К хохлам б..дь едьте, они вас успокоят!"
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