Із частини в Казані дезертувало 15 солдатів, ще двоє наклали на себе руки при передислокації до України, - Генштаб ЗСУ про мобілізованих у РФ

Генеральний штаб ЗСУ поширив інформацію про низький рівень морально-психологічного стану мобілізованих до російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства".