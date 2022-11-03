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Обговорили подолання енергетичних викликів напередодні зими, - Кулеба провів перемовини з Колонною

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колонна
Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба провів перемовини із своєю французькою колегою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері. 

Кулеба зазначив: "Я розмовляв зі своїм французьким колегою Катрін Колонною після чудової розмови між лідерами України та Франції".

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"Ми детально обговорили спільні зусилля щодо мобілізації міжнародної підтримки України та подолання енергетичних викликів напередодні зими", - підкреслив міністр. 

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Автор: Роман Свиридович

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