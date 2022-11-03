Контроль США за зброєю в Україні триває кілька місяців, порушень не виявлено, – Пентагон

Представники США здійснюють перевірки використання Україною західної зброї протягом останніх кількох місяців і не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Невелика команда, що складається з персоналу офісу аташе з питань оборони посольства США в Києві, провела кілька перевірок поставок американської допомоги в галузі безпеки протягом останніх кількох місяців в різних місцях в Україні", – зазначив він.

Представник Пентагону уточнив, що перевірки здійснювалися не поблизу лінії фронту – "у нас немає доказів широкомасштабного перенаправлення американської безпекової допомоги в Україні".

Крім того, за словами Райдера, Україна відстежує "допомогу у сфері безпеки від прикордонних логістичних центрів до лінії фронту", а також "надає звіти про витрати і пошкодження, щоб зафіксувати втрати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон почав стежити за обліком західної зброї в Україні: американські військові проводять інспекції

На початку тижня в Пентагоні повідомили, що невелика кількість американських військових почала проводити інспекції в Україні, щоб переконатися, що Збройні Сили належним чином обліковують зброю, надану Заходом.

Про перебування американських військових в Україні стало відомо після оголошення Державним департаментом США плану, спрямованого на те, щоб західна зброя, надана Україні, не потрапила до рук російських військ чи їхніх найманців.

Конгресмени давно висували претензії до Білого дому через недостатню прозорість у звітуванні про мільярдні витрати на військову допомогу Україні. США виділили майже 18 мільярдів доларів на військову допомогу Україні з моменту вторгнення російських військ в країну в лютому, і Вашингтон хоче переконатися, що вони не будуть використані не за призначенням.