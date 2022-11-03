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Іран заперечує постачання дронів Росії та пропонує Україні провести двосторонню технічну та експертну зустріч, - МЗС

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дрон,іран
У МЗС Ірану відреагували на заяву українського колеги Дмитра Кулеби, в якій він сказав про безжальні наслідки у разі допомоги росії: там заявили, що ці заяви "емоційні" та закликали українську сторону до переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на  Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС Ірану.

У відомстві заявили, що речник МЗС Нассер Канаані заявив про "активний нейтралітет" Ірану щодо війни в Україні, а також зазначив, що "емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в країні".

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"Замість того, щоб висувати помилкові звинувачення проти Ірану, влада України має відгукнутися на конструктивні пропозиції нашої країни провести двосторонню технічну та експертну зустріч з метою надання документації щодо їх претензій", — заявив Канаані.

Він також вкотре "категорично заперечував" передачу Іраном зброї в росію для війни в Україні.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • stels400
    Іран не дурні.Вони багато років вчили як реагують США і Европа на багато речей і прийшли до висновку що европейці тугодуми їм роками можна морочити голову і вішати лапшу ,а в цей час робити свої справи.Тобто вішай лапшу першим на все зголошуватися,тримати посмішку і клеїти дурня в той же час по максимуму затягувати всі процеси.США трохи по іншому реагують дуже повільно ,але коли набирають швидкість Іран піднімає трохи лапки в гору і дає їм кусок хліба щоб заспокоїлися ,в той же час знову роблять свою брудну роботу.Іран це покидьки терористи.Вони добре розуміють як дурити Европу і інші країни.Це показав процес навіть зі збитим боїнгом скільки прошло часу ,а вони досі морочать голову.
    Тому ні в якому разі немає сенсу співпрацювати з Іраном тим паче допустити їх до матеріалів.В них свої інтереси ворога.Вони дурять уряди.Готують зброю і програми по ядерці.ЦЕ ТЕРОРИСТИ !
  • Urs
    та ладно! ******* полотенцеголовые.

    Все уже давно знают, что их везут из порта Амирабад в Астрахань, а дальше через железнодорожный транспортный узел под маркировкой грузов для газодобывающей промышленности.
  • Герхард
    Щось таке ж було тоді, коли іранці рейс МАУ збили.

    І що? Як воно?

    Хай ******* не рипається і дасть справжнім політикам це питання вирішити.
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