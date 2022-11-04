Англосакси зробили з України плацдарм для подальшого викорінення російського етносу, - Патрушев

Один з найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев виступив з рядом заяв про "англосаксів", які використовують Україну і хочуть "роздробити один народ".

Про це Патрушев заявив під час зустрічі секретарів радбезів країн СНД у Москві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Секретар російського Радбезу вкотре сказав, що "росіяни і українці завжди були єдиним і нероздільним народом зі спільною культурою і долею", а зруйнувати це вирішили міфічні "англосакси".

"Англосакси намірилися не просто підготувати плацдарм для чинення тиску на нашу країну, а й створити прецедент для подальшого дроблення російського етносу з метою його повного викорінення", - заявив Патрушев.

Також він назвав Революцію Гідності "державним переворотом", ціллю якого була "трансформація України в Анти-Росію". Нинішня ж Україна, за думкою соратника Путіна, це "основний світовий центр ультраправого екстремізму", а влада в ній - "маріонетковий режим".

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