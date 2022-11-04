На Запорізькій АЕС відбулася друга ротація експертів МАГАТЕ

Чотири експерти МАГАТЕ прибули на Запорізьку АЕС, щоб змінити своїх колег на станції.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нова група із чотирьох експертів МАГАТЕ прибула сьогодні на Запорізьку АЕС, щоб змінити чотирьох експертів, які перебували на об'єкті протягом останніх чотирьох тижнів", - йдеться у повідомленні.

Гроссі наголосив, що "це була друга ротація експертів агентства" з тих пір, як він 1 вересня відвідав АЕС.

"Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін кілька годин тому нам вдалося успішно провести ротацію персоналу на Запорізькій АЕС. Їхня присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій у центрі зони бойових дій", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.

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Нагадуємо, з 28 лютого 2022 року ЗАЕС окупована російськими військами. Усі блоки Запорізької АЕС з 11 вересня перебували в стані холодного зупину внаслідок постійних обстрілів ЗАЕС і руйнування енергетичної інфраструктури.

2 листопада унаслідок чергового обстрілу знову було відключено основну зовнішню лінію електропередачі напругою 750 кВ, а незабаром було знеструмлено лінію резервного електропостачання напругою 330 кВ. Наразі ЗАЕС отримує електроенергію для основних функцій ядерної безпеки та захисту від своїх дизельних аварійних генераторів.