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В Україні не було жодних "брудних бомб". Брудні голови у тих у Москві, хто тероризує Україну та світ, - Зеленський

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В Україні ніхто "брудної бомби" не створював, а єдине брудне у нашому регіоні – голови тих, хто захопив контроль над російською державою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  заявив у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішній висновок МАГАТЕ цілком очевидний. Місія організації відвідала всі ті об'єкти, які згадували представники Росії, коли розповідали свої фантазії про так звану "брудну бомбу", - сказав він.

"Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили. Ми надали їм повну свободу дій на відповідних об'єктах та маємо чіткі та незаперечні докази того, що ніхто в Україні жодної "брудної бомби" не створював і не створює. І єдине, що брудне у нашому регіоні зараз , – це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою та тероризує Україну та весь світ", - заявив Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Urs
    295 нардепів проголосували за бюджет -2023.
    ВР на 2 млрд збільшила фінансування марафону і на 7 млрд - будівництво доріг. Партія ЄС вимагала передати ці кошти на ЗСУ... але ж як слуги пздити будуть, якщо віддадуть армії? Уявіть 9 мільярдів! Скільки б це було дронів, наприклад!
    Курво..такого відчуття, що війна спланована слугами, аби добряче заробити і з'ї&атись в мене ще не було. Дев'ять мільярдів! Блд! Дев'ять мільярдів.Не виходить з моєї голови. А цвіт нації гине. *****. Зате слуги, як в тому анекдоті про сифіліс, потихеньку зйо&уються. От де баканов?
  • Герхард
    А потім за одиночні пікети почнуть хапати.

    Ці обізяни все калькують з Роісі та Китаю. По суті Лукашенківська Білорусь - це еталон режиму для ********.
  • Urs
    Слуги разом з ОПЗЖ проголосували за те, аби в марафоні не було дебатів по бюджету-23. Навіщо українцям знати, на що йдуть їх податки?
    https://twitter.com/i/status/1588260524365840386
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