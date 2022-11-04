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З Мар’їнки евакуювали всіх мешканців, у Красногорівці залишаються 800 осіб, - Нацполіція

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евакуація
З міста Мар’їнка Донецької області, яке щодня перебуває під ворожими обстрілами, евакуювали всіх мешканців. У населеному пункті немає жодної вцілілої будівлі.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

У сусідній Красногорівці, яка також щодня зазнає обстрілів, залишаються 800 мешканців. Тут відсутні вода, світло, газопостачання.

Поліцейські займаються евакуацією, рятують поранених, виїжджають на повідомлення про нерозірвані снаряди та доставляють гуманітарні вантажі. Вони єдині з екстрених служб, які працюють в місті.

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Автор: Володимир Янченко

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