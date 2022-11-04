У Німеччині зростає кількість прихильників дипломатичних зусиль для завершення війни в Україні, – опитування

Більшість німців виступає за активізацію дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни Росії проти України. 55% опитаних вважають, що уряд Німеччини докладає для цього недостатньо зусиль

Про це свідчать дані опитування Deutschlandtrend, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Кількість незадоволених діяльністю німецького уряду в цьому напрямку зросла порівняно з червнем на 14%. Лише троє з десяти німців вважають, що Берлін докладає достатньо зусиль на дипломатичному фронті.

З двох учасників збройного конфлікту німцям, як і раніше, ближча Україна, ніж Росія. Майже кожен другий респондент, 47%, вважає Україну партнером, який заслуговує на довіру. Водночас, це на 16% менше у порівнянні з березнем). Про РФ так думає тільки кожен десятий, але це на 4% більше порівняно з березнем.

Дослідження також показало, що чотири з десяти опитаних (41%) вважають допомогу зброєю, яку Німеччина надає Україні, достатньою. Лише кожен п'ятий (21%) висловлюється за її збільшення. При цьому 30% вважають, що ФРН постачає Україні надто багато зброї.

У питанні про антиросійські санкції думки німців також розділилися: 37% опитаних вважають їх недостатньо жорсткими, 31% - достатніми, 23% - надто суворими.

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Опитування також показало, що багато німців відчувають стурбованість через зростання цін у Німеччині на тлі війни в Україні. Як випливає з результатів дослідження, 66% німців відчувають велике або дуже велике занепокоєння з приводу того, що у них не вистачить коштів на оплату рахунків. Це на 9% більше, ніж було в жовтні.