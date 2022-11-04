У бюджеті передбачено фінансування бойових дій протягом усього 2023 року, – Мінфін
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Державний бюджет України на 2023 рік готували з огляду на те, що війна з російськими окупантами триватиме весь наступний рік.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо, що наступного року Росія буде продовжувати війну проти України і нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь рік. Ми не будуємо ні очікувань якихось, ні ілюзій. Ми кампанію маємо фінансувати весь рік", - сказав Марченко.
Міністр зазначив, що у разі, якщо ситуація зміниться, кошти можна буде спрямувати на відновлення України.
"Якщо ж нам потрібно буде воювати рік, то ми маємо це враховувати і закладати відповідний фінансовий ресурс на рік", – пояснив він.
Марченко додав, що бюджет готується Мінфіном на підставі узгодженого макропрогнозу НБУ і Міністерства економіки.