У бюджеті передбачено фінансування бойових дій протягом усього 2023 року, – Мінфін

Державний бюджет України на 2023 рік готували з огляду на те, що війна з російськими окупантами триватиме весь наступний рік.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що наступного року Росія буде продовжувати війну проти України і нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь рік. Ми не будуємо ні очікувань якихось, ні ілюзій. Ми кампанію маємо фінансувати весь рік", - сказав Марченко.

Міністр зазначив, що у разі, якщо ситуація зміниться, кошти можна буде спрямувати на відновлення України.



"Якщо ж нам потрібно буде воювати рік, то ми маємо це враховувати і закладати відповідний фінансовий ресурс на рік", – пояснив він.

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Марченко додав, що бюджет готується Мінфіном на підставі узгодженого макропрогнозу НБУ і Міністерства економіки.