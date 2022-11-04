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У бюджеті передбачено фінансування бойових дій протягом усього 2023 року, – Мінфін

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війна
Державний бюджет України на 2023 рік готували з огляду на те, що війна з російськими окупантами триватиме весь наступний рік.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що наступного року Росія буде продовжувати війну проти України і нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь рік. Ми не будуємо ні очікувань якихось, ні ілюзій. Ми кампанію маємо фінансувати весь рік", - сказав Марченко.

Міністр зазначив, що у разі, якщо ситуація зміниться, кошти можна буде спрямувати на відновлення України.

"Якщо ж нам потрібно буде воювати рік, то ми маємо це враховувати і закладати відповідний фінансовий ресурс на рік", – пояснив він.

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Марченко додав, що бюджет готується Мінфіном на підставі узгодженого макропрогнозу НБУ і Міністерства економіки.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Nov
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    Alexander ThreeDee https://www.youtube.com/watch?v=NQ6GxZSwJio&lc=UgwmwksQCP0jx8sYGgZ4AaABAg 1 день назад

    Кстати, это очень близко к правде, поскольку сегодня видно на примере полуработающих терминалов Сбербанка, насколько всё хорошо в этой сфере. Действительно во многих магазинах стоят эти терминалы, но многие из них работают кое-как, а в последнее время практически совсем не работает
  • НБ
    Багато людей реально постраждали і стомились від війни, але доводиться її продовжувати до перемоги. Більш того, після перемоги потрібно унеможливити наступну агресію. Іншими словами, перш ніж відбудовувати країну необхідно зробити армію ат ВПК настільки сильними щоб у чергового ***** (кацапи агресивні дебіли і це не зміниться протягом життя цього зомбованого покоління) не було ніяких переваг які б давали свинособакам найменшу надію на успіх повторного нападу. Членство в ЄС та вступ до НАТО лише частково вирішать проблеми безпеки. Головним є розвиток економіки і зменшення оподаткування до 22% для всіх. Проблема в тому що мілітаризація (оборона) вимагає централізації і високого податкового навантаження, але робить життя громадян бідним і убогим за змістом. Життя з "культом героїв" примітивізується і як бачимо на прикладі ********** призводить до трагічних наслідків і масової еміграції. То хто ж буде будувати якщо найвищий статус в суспільстві буде належати військовим які нічого не виробляють в мирний час? Схоже що нам нічого не лишиться окрім як заселити країну емігрантами...
  • Driver Audi
    Було 32 роки на подолання "рейдерства і корупції".В результаті маємо страшну війну в центрі Європи.На те,про що Ви кажете,зараз підуть не роки,десятиріччя.У випадку притомних людей "у керма".У багатьох на це вже немає фізично часу,молодь виїде з країни при першій можливості.Європейцям глибоко начхати буде на нас найближчими роками.Їм би у себе рецессію пережити,та покращити свій генофонд за наш рахунок,бо скоро в деяких країнах білих людей в "червону книгу" вже можна заносити.
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