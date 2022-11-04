Єврокомісія шукає шляхи використання заморожених російських активів для відбудови України, - Bloomberg

За даними агентства Bloomberg, Європейський Союз вивчає доцільність використання активів російського Центрального банку, які вже заморожені державами-членами, для допомоги у відбудові України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За інформацією видання, нещодавно експертам з правових питань ЄС було доручено вивчити можливі варіанти конфіскації. Оцінка того, чи взяти під контроль активи, або яким чином, є надзвичайно складною та потенційно юридично обтяженою.

Але оскільки вторгнення Росії в Україну тягнеться вже дев’ятий місяць, а санкції наразі не стримують Путіна, навіть попри шкоду, яку вони завдають його економіці. Таким чином ЄС шукає механізми, щоб врешті-решт заволодіти сумою $300 млрд резервів Центробанку Росії, які були заморожені союзниками після вторгнення Росії в Україну.

Європейська комісія "вивчає, як змусити Росію заплатити за спричинені нею руйнування", і лідери ЄС попросили її "представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", сказав речник Крістіан Віганд, додавши, що "робота триває".

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Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив німецькій медіа-групі Funke, що заморожені запаси можна зберігати як гарантію, доки Росія добровільно не візьме участь у відбудові України.