Армія РФ стикнулася з проблемою постачання важкої військової техніки, - ISW
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Російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики наводять дані Міністертва оборони Великої Британії, згідно з якими окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на день.
"Останніми тижнями РФ, ймовірно, вдалася до переговорів про постачання 100 танків і бронетехніки зі складів Білорусі", - вказують фахівці.
Водночас, як інформує Генштаб ЗСУ, росіяни почали вилучати зі своїх сховищ військову техніку, яка не пройшла відповідного техобслуговування.