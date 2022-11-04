Новини

Армія РФ стикнулася з проблемою постачання важкої військової техніки, - ISW

18 01426
танк,рф
Російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять дані Міністертва оборони Великої Британії, згідно з якими окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на день.

"Останніми тижнями РФ, ймовірно, вдалася до переговорів про постачання 100 танків і бронетехніки зі складів Білорусі", - вказують фахівці.

Водночас, як інформує Генштаб ЗСУ, росіяни почали вилучати зі своїх сховищ військову техніку, яка не пройшла відповідного техобслуговування.

Також читайте: ЗСУ знищили ворожі системи ППО в Херсоні, - Хлань. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • arye z.
    У них металобрухт не закінчиться ніколи. Цього добра вистачить на кілька сотень років для наступної цивілізації. Закінчується рухливий металобрухт. І, до речі, ще одне.
    До початку військових дій аналітики висловлювали сумніви з такого приводу - "Звідки хороша, якісна військова техніка у країни, яка не може пошити нормальні труси та наклепати звичайні цвяхи?" Ось все й прийшло в норму - якщо немає трусів та цвяхів, то й техніка їх на тому самому примітивному рівні.
  • Aleks Wav
    Не танків! А танкових корпусів! Як в анекдоті.
    - чого це в тебе прапор танковим корпусом командує?!!!
    - ця сволота все з танка вкрала,та пропила! Один корпус лишився.
  • Bob Fayn
    на складах приблизно 20 тисяч танків різних.і не відомо скільки БМП БТР але їх треба ремонтувати ,а це займає час..а на війну треба вже..от )(уйло і тягне час про перемиря..звичайно не тільки і за цього..крім того є ряд факторів
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини