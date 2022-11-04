З 27 жовтня загарбники запустили по Україні 68 ракет та 30 дронів-камікадзе, - Генштаб

Упродовж тижня, з 27 жовтня по 3 листопада, російсько-окупаційні війська запустили 68 ракет та застосували 30 дронів-камікадзе по об’єктах на території України.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Окупанти намагаються активно проводити повітряну розвідку за допомогою безпілотників різних типів у Чернігівській, Київській, Сумській та Харківській областях. Збройні Сили України активно цьому протидіють всіма наявними засобами, зокрема сучасними засобами РЕБ. Так, за словами Громова, 31 жовтня у Харківській області за допомогою антидронової рушниці перехопили БПЛА "Орлан-10".

Через ускладнення логістичного забезпечення російських підрозділів артилерії на правому березі Дніпра помітили збільшення застосування ворожої тактичної та армійської авіації, яка виконує свої польоти здебільшого з тимчасово окупованого Криму. Однак Сили оборони України упродовж тижня "приземлили" 4 літаки та 9 вертольотів окупантів.

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"Російські пілоти бояться залітати в зону дії нашої ППО, тому кількість збитих літальних апаратів противника порівняно невелика", - зазначив Громов.