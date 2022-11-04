Новини

Зеленський про ситуацію на фронті: "Хлопці йдуть вперед, а окупанти - за кораблями"

3 09019
зеленський
Українські військові кожного дня на полі бою просуваються вперед, звільняючи нашу землю від російських загарбників.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо фронту - хлопці вперед ідуть. Щодо зерна - судна ідуть. Щодо окупантів - то вони також... за кораблями!" - сказав глава держави.

Однак Зеленський не розповів жодних деталей просування ЗСУ.

З нагоди Дня ракетних військ та артилерії президент зазначив, що українська артилерія стала найсильнішою в Європі та однією з найсильніших у світі.

"Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії - просто кількісну - наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна - майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні не було жодних "брудних бомб". Брудні голови у тих у Москві, хто тероризує Україну та світ, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Yuriy Smith
    З нагоди Дня ракетних військ та артилерії президент зазначив, що українська артилерія стала найсильнішою в Європі та однією з найсильніших у світі. Джерело: \\\\\\\

    Спасибо за триллионы снарядов и снарядные заводы, а также просьба приехать на завод артема или как там, где тупо не давали работы, вместо загрузки 24/7, мужики только один день из семи работали.
    Какой же вы лицемер, гнусавый пес
  • Валентина Саюн c856325a
    Про Бахмут він уже забув,що Мар'їнку екакуюють навіть і не знає. Кораблі зі збіжжям відправляти це не Бахмут захищати
  • Олександр Дніпро
    Якби Зеленського вп'яте таки спіймали, та відправили в армію, ми вже мабуть і Кубань захопили би ...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини