Зеленський про ситуацію на фронті: "Хлопці йдуть вперед, а окупанти - за кораблями"

Українські військові кожного дня на полі бою просуваються вперед, звільняючи нашу землю від російських загарбників.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо фронту - хлопці вперед ідуть. Щодо зерна - судна ідуть. Щодо окупантів - то вони також... за кораблями!" - сказав глава держави.

Однак Зеленський не розповів жодних деталей просування ЗСУ.

З нагоди Дня ракетних військ та артилерії президент зазначив, що українська артилерія стала найсильнішою в Європі та однією з найсильніших у світі.

"Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії - просто кількісну - наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна - майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні не було жодних "брудних бомб". Брудні голови у тих у Москві, хто тероризує Україну та світ, - Зеленський