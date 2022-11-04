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У Приморському краю РФ посилюють поліцейський режим. У Владивостоці готуються до протестів через мобілізацію і втрати у війні, - Генштаб

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мобілізація
Керівництво Приморського краю Російської Федерації змушене запроваджувати додаткові заходи безпеки та посилювати поліцейський режим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, у місті Владивосток російська влада готується до можливих протестних проявів серед місцевого населення, яке висловлює невдоволення через проведені раніше мобілізаційні заходи та великі втрати представників регіону на війні в Україні.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Bob Fayn
    Яке в рашці може бути незадоволення? ви про шо? там як скотину приведуть на убой вона навіть не бекне.
    Справжній «пазітів»: росіянка із усмішкою випровадила 2 синів на смерть в Українуhttps://www.youtube.com/watch?v=50sVARHql7U
  • 5 копійок
    З Владивостоку припхатись в Україну щоб тут здохнути.
  • Николай Николаевич b96f438b
    "Стариє пєсні о ґлавном."
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