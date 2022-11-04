Авіація Сил оборони завдала 21 удар по ворогу. Вражено 20 районів зосередження техніки, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної розвідки, - Генштаб

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Наші сили ППО збили 3 БпЛА "Shahed-136".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки, мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об’єкти противника", - йдеться у повідомленні.

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