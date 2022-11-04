За добу рашисти вбили 8 цивільних на Донеччині, 14 людей дістали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники продовжують вбивати цивільних на Донеччині.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 3 листопада росіяни вбили 8 цивільних на Донеччині: 5 у Бахмуті, 1 у Покровську, 1 у Неліпівці та 1 у Красногорівці. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, убитого росіянами під час окупації, - у Кримках", - йдеться в повідомленні.

За даними голови обладміністрації, ще 14 людей в області дістали поранення.

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