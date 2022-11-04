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В окупованому Енергодарі загарбники розпочали "перепис населення", - Орлов

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енергодар
Окупанти в Енергодарі проводять перепис населення. Роблять вони це у властивій їм манері - фактично силового примусу. Адже відмовитися від участі в цьому "переписі" неможливо.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ

"Вже другий день рашисти та колаборанти з так званої поліції ходять по квартирах, а також зупиняють людей у дворах біля житлових будинків. Інформація про підвищену активність окупантів надходить від самих енергодарців, яким вже довелося взяти участь у "переписі", - йдеться в повідомленні. 

Окрім паспортних даних та контактних телефонів людей, що залишились в місті, вимагають також надати дані про родичів, які виїхали. Нерідко "перепис" закінчується обшуком у квартирі та прискіпливим вивченням всіх додатків в мобільному телефоні. 

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Автор: Марина Макєєва

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