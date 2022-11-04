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Сьогодні віялові відключення від електроенергії будуть застосовані в 10 областях

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У п’ятницю, 4 листопада, у 10 областях України та Києві будуть застосовані планові відключення світла.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ

"З 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях. З 07:00 до 22:00 графіки погодинних відключень (ГПВ) діють в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", - йдеться в повідомленні.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Через трохи будуть заявочки різних "ахметових" про те що споживання електроенергії знизилося, і в них бідненьких впали прибутки і треба піднімати вартість електрики!
  • Герхард
    Можна подумати, що вчора не було відключень.

    От прям не було такого і тут знов.
  • Иван Петров d4225322
    Мне нравится как недоучки разогнали компетентных людей, а теперь жалуются что "не смошгла".
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