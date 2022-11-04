Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 74 840 осіб (+840 за добу), 1 450 БПЛА, 2 750 танків, 1 772 артсистеми, 5 580 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, 840 окупантів та 28 бронемашин за добу - "не рекорд, але потужно". Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 74840 (+840) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків - 2750 (+16) од,
бойових броньованих машин - 5580 (+28) од,
артилерійських систем - 1772 (+17) од,
РСЗВ - 391 (+1) од,
засоби ППО - 201 (+3) од,
літаків - 277 (+0) од,
гелікоптерів - 258 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8),
крилаті ракети - 397 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12) од,
спеціальна техніка - 155 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.