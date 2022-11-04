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Росія відновлює практику загороджувальних загонів та розстрілу дезертирів, - британська розвідка

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російські,військові
Росія, ймовірно, вдається до тактики стрільби по дезертирах, що свідчить про поганий моральний дух та недисциплінованість російських військ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

"В останній час російські генерали, схоже, хотіли, щоб їхні командири використовували зброю проти дезертирів, у тому числі можливо, дозволяли стріляти, щоб убити таких порушників після попередження. Генерали також, ймовірно, хотіли зберегти оборонні позиції до останнього. Тактика стрільби по дезертирах, ймовірно, свідчить про низьку якість, низький моральний дух та недисциплінованість російських військ", – йдеться у короткому щоденному звіті британської розвідки щодо ситуації на фронті в Україні.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • arye z.
    "Ностальджі" вас заїпало...?
    Ви хотіли повернутися до "Золотого СССР"...?
    Ви хотіли, щоб знову вас увесь світ боявся, а ви аплодували цьому на м'якому дивані...?
    Ви хотіли ковбасу по 2.20 і кращий світі пломбір по 19 к.?
    Так отримаєте і жеріть повною ложкою ваш "ссср".
    Тільки не кобасу з пломбіром, а війну, мобілізацію та заградотряди.
  • Oresta Bartka
    Підкажіть кацапам про децимацію.
  • Senator 0eaca536
    Враг народа весь народ...девиз краснопузых шакалов с 7 ноября 1917 года...
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