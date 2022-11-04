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Будь-яка ядерна атака проти США та її союзників призведе до кінця режиму Кім Чен Ина, - Остін

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чен,кім,ин
Будь-яка атака Північної Кореї на США, їхніх союзників або партнерів, зокрема з ядерною зброєю, призведе до кінця режиму північнокорейського диктатора Кім Чен Ина.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з південнокорейським колегою Лі Че Супом.

"Будь-яка ядерна атака проти США або їхніх союзників і партнерів, включно з використанням нестратегічної ядерної зброї, є неприйнятною і призведе до кінця режиму Кіма", - сказав Остін.

Остін та Лі Чен Суп сказали, що стурбовані останніми запусками ракет КНДР. За словами глави Пентагону, це дестабілізує ситуацію в регіоні.

Голова Пентагону закликав Пхеньян "припинити подібні дії та розпочати серйозний діалог", проте зазначив - США поки що не планують змінювати позицію своїх сил у регіоні.

Читайте: США можуть посилити санкції проти КНДР через військову допомогу Росії, - Держдеп

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Yuriy Smith
    Хотелось бы увидеть как возблагодарят жители С.кореи своих главарей, увидев как на самом деле им врали.
    боюсь шо китайцы нервно скурят весь бамбук, по части изощренности пыток.
    это даже не орки, любой орк смело заходит в интернет и там тихонько может написать - вывсеврети, хахлы, на самом деле мы уже освободили Одессу, а вам врет Обама и вот лифт обоссал тут, а Васю поймал в подъезде ночью и .... Васе я руки не подаю, фошизм, вы сотонисты!!11
    (и орк откупоривает маленькую баночку с любимой настойкой.... мммм, ох этот вкус, ням-ням(жадно опустошивает))
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Кім Чєн Ін та Кон Чєн Ий-мають здохнути...
  • Укроп Оболонский 7fb215c0
    Надо бы всем отбить желание даже упоминать об ЯО и даже неё заикаться об его использовании....
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