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Росія тримає на бойовому чергуванні 7 кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія

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рф,корабель
У Чорному морі на чергуванні не зафіксували жодного російського корабля з ракетами. Але ситуація може змінитися дуже швидко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь"

"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлось. Однак, обстановка, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    У них главное не качество, а количество. А как и с личным составом, главное мясом забросать, благо более 100 миллионов есть дебилов.
  • Sergii Naushenko
    Там давно вже 100 млн нема. Станом на кінець 2021 реєстр виборців на кацапії 77 млн. А враховуючи совкову схильність до приписок - не думаю, що більше 70 млн. А якщо врахувати, що з лютого 2022 р ще 8 млн виїхало - то рахуйте самі. Цифри, зрозуміло, по кацапами обох статей. Самці на кацапів довго не живуть (алкоголь, наркота, поножовщина), тобто їх від загальної кількості не більше 40%
  • vsbu vsbu
    Самці на кацапів довго не живуть (алкоголь, наркота, поножовщина), тобто їх від загальної кількості не більше 40%
    ....і самки теж, пьють заразу...
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