Рашисти завдали ударів по трьох районах Харківщини, - Синєгубов
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хакрівської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу горіла прибудова до житлового будинку.
"Після обстрілу об 11 годині в Куп’янську виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства. Близько опівночі в Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок. Без постраждалих", - інформує Синєгубов.
Сьогодні, близько 4 години ранку, в Чугуєві зафіксували 4 влучання на відкритій території, на щастя, без жертв.
Очільник регіону також інформує, що піротехніки на території області за добу ліквідували 471 вибухонебезпечний предмет. Мінна небезпека на Харківщині залишається: вчора в Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік, із травмами середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні.
"Збройні Сили не втрачають позиції та женуть окупантів із української землі! Віримо в нашу перемогу!", - резюмує він.