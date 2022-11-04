Медведєв назвав нову мету Росії у війні: "Остановить верховного властелина Ада - Сатану, Лицифира или иблиса"

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що Росія зараз протистоїть "частині вмираючого світу", виявляючи "сакральну міць".

Як передає Цензор.НЕТ, він опублікував пост у Telegram, в якому до Дня народної єдності пояснив, що РФ нібито воює з "вмираючим світом", а також "шаленими нацистами-наркоманами".

"Нам не потрібні чужі території, у нас всього вистачає. Але є наша земля, яка для нас є священною, на якій жили наші предки і на якій сьогодні живуть наші люди. І яку ми нікому не віддамо. Ми захищаємо наших людей. Ми воюємо за всіх своїх, за свою землю, за тисячолітню історію", - сказав він.

Також, за словами Медведєва, "пробудження Росії" чекали інші країні, "згвалтовані повелителями пітьми, рабовласниками та гнобителями, які мріють жити своїм жахливим колоніальним минулим і прагнуть збереження своєї влади над світом".

Медведєв натякнув на можливість використання Росією ядерної зброї та назвав це "відправленням всіх ворогів в геєну вогненну".

"Ми слухаємо слова Творця в наших серцях і коримось їм. Ці слова і дають нам священну мету. Мета зупинити верховного володаря пекла, яке б ім’я він не використовував - Сатана, Люцифер або ібліс. Бо його мета - смерть. Наша мета - життя", - підсумував заступник голови Радбезу РФ.

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