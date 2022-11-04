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На ранок 4 листопада знеструмлено 450 тисяч помешкань киян через перенавантаження центрального вузла енергосистеми, - Кличко

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Зранку 4 листопада 450 тисяч помешкань киян знеструмлено.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні. Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаження центрального вузла енергосистеми країни", - пояснив він.

"Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!" - додає Кличко. 

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Ivan Dk
    а чо саме вам дивно?
    в серпні всі кричали Єрмаку шо - готуйся, бо іран дає рашці в ро, тобто дрони, а вони знаєш шо робили?
    продавали млять кукурудзу в іран!
    тепер навіть протести не підтримали. проти уйгурів, або утримались або разом з китаєм голосували в ООН. "шкідники"? не думаю
  • Super Gut
    Старлінк+екофлоу= нам покуй, що в місті немає світла і інтернету.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Юра, ты на кого работаеш?
    Газопровод, который проходит через Приндестровье и Молдову, далее уходит в Румынию и Болгарию (т.н. Трансбалканский газопровод). Это транзитный газопровод, построенный еще при ссср.
    У приднестровцев есть свой вентель на этой трубе.
    Если мы прервём транзит рос.газа по этому газопроводу, то Румыния и Болгария пострадают в первую очередь, реально - замёрзнут.
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