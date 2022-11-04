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Рашисти вдарили ракетами по Запорізькому району, - Старух. ФОТО

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запоріжжя
Сьогодні вночі противник вдарив ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає.

"Продовжуємо тримати стрій і наближати нашу перемогу!", - резюмує очільник регіону.

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Рашисти вдарили ракетами по Запорізькому району, - Старух 01
Рашисти вдарили ракетами по Запорізькому району, - Старух 02
Рашисти вдарили ракетами по Запорізькому району, - Старух 03

Автор: Ірина Дашківська

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