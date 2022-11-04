Кабмін призначив Чернишова головою "Нафтогазу", а його заступника Лозинського - в.о. міністра розвитку громад і територій, - розпорядження
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Кабінет Міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження уряду №982 від 3 листопада.
"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 року виконання обов'язків міністра розвитку громад і територій України на першого заступника міністра розвитку громад і територій України Лозинського Василя Мироновича", - йдеться у документі.
Іншим розпорядженням Кабмін призначив Олексія Чернишова головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Це розпорядження набирає чинності з 4 листопада 2022 року", - сказано у документі.