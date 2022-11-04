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Кабмін призначив Чернишова головою "Нафтогазу", а його заступника Лозинського - в.о. міністра розвитку громад і територій, - розпорядження

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олексій,чернишов
Кабінет Міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження уряду №982 від 3 листопада.

"Покласти тимчасово з 4 листопада 2022 року виконання обов'язків міністра розвитку громад і територій України на першого заступника міністра розвитку громад і територій України Лозинського Василя Мироновича", - йдеться у документі. 

Іншим розпорядженням Кабмін призначив Олексія Чернишова головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

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"Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Це розпорядження набирає чинності з 4 листопада 2022 року", - сказано у документі.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Герхард
    Панування ЗЄ-влади - суцільне порушення Конституції та законів, брехня та шахрайство.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Уряд сам творить беззаконня, тобто плює на закон. Фактично є колективним злочинцем. Чи має такий уряд вимагати дотримання законодавства, зокрема податкового у інших - питання риторичне. Показовим є мовчання гаранта Конституції Зєлєнского.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Українці гинуть, щоб виродки побудували тут паРашу № 2, без законів та правил?

    Iryna Gerashchenko

    Зранку НАЗК оприлюднило публічну позицію, що призначення пана Чернишова на посаду голови НАК Нафтогаз буде незаконним, бо є конфлікт інтересів.

    Ввечері уряд призначив пана Чернишова головою НАК Нафтогаз.
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