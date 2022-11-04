Російські війська протягом минулої доби обстріляли три громади Чернігівської області

Протягом 3 листопада росіяни обстрілювали Новгород-Сіверську, Семенівську та Городнянську громади Чернігівської області.

Про це повідомила "Суспільному" речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку під мінометним обстрілом опинилася територія Новгород-Сіверської громади. Росіяни випустили сім мін з району села Гудовка. Після 14-ї години ворог бив з мінометів по території Городнянської громади зі сторони населеного пункту Чорноземний Городок. Спостерігачі нарахували 10 прильотів. Близько 16-ї години Семенівську громаду росіяни обстріляли двічі. Обстріл вівся з мінометів та ствольної артилерії зі сторони населених пунктів Мариця та Курковичі. Спостерігачі нарахували 30 вибухів", - йдеться в повідомленні.

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