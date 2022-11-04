Лотерея США Powerball розіграє 1,5 мільярда доларів. Українці офіційно беруть участь (реклама)

Топ приз США Powerball знову перейшов у наступний тираж, досягнувши позначки $1,5 мільярда доларів.

Наступний тираж пройде найближчої суботи, 5 листопада, і хто знає, можливо, наступним переможцем стане хтось із України.

Оскільки в ході тиражу, що відбувся минулої ночі, нікому з учасників не вдалося вгадати всю виграшну комбінацію цілком, головний приз лотереї Powerball все ще на кону, і тепер хтось може виграти ще більшу суму – на сьогоднішній день лотерея розігрує $1,5 мільярда .

Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зуміє вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі $1 мільйона.

Джекпот Powerball сягнув $1,5 мільярда доларів. Найближчий тираж пройде у суботу, 5 листопада.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Powerball з України?

Відповідь однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.

Зареєструйтесь на сайті.

Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.

Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок, і ви зможете вивести його у будь-який час. Ви отримаєте всю суму призу, з вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті.

У 2015 р. мешканець Іраку, який проживає в Багдаді, виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Орегон Мегабакс США. Історія набула широкого висвітлення в американських ЗМІ.

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

$1,5 мільярда доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

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