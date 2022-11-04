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Лотерея США Powerball розіграє 1,5 мільярда доларів. Українці офіційно беруть участь (реклама)

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лотерея
Топ приз США Powerball знову перейшов у наступний тираж, досягнувши позначки $1,5 мільярда доларів. 

Наступний тираж пройде найближчої суботи, 5 листопада, і хто знає, можливо, наступним переможцем стане хтось із України.

Оскільки в ході тиражу, що відбувся минулої ночі, нікому з учасників не вдалося вгадати всю виграшну комбінацію цілком, головний приз лотереї Powerball все ще на кону, і тепер хтось може виграти ще більшу суму – на сьогоднішній день лотерея розігрує $1,5 мільярда .

Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зуміє вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-69, і один додатковий номер ("Powerball") від 1 до 26. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі $1 мільйона.

  • Джекпот Powerball сягнув $1,5 мільярда доларів. Найближчий тираж пройде у суботу, 5 листопада.
  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Powerball з України?

Відповідь однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.

  • Зареєструйтесь на сайті.
  • Виберіть лотерею Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.
  • Позначте 5 номерів (від 1 до 69) у ігровому полі.
  • Виберіть 1 номер 'Powerball' (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок, і ви зможете вивести його у будь-який час. Ви отримаєте всю суму призу, з вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті.

Лотерея США Powerball розіграє 1,5 мільярда доларів. Українці офіційно беруть участь 01

У 2015 р. мешканець Іраку, який проживає в Багдаді, виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Орегон Мегабакс США. Історія набула широкого висвітлення в американських ЗМІ.

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

$1,5 мільярда доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензована Управлінням з азартних ігор Мальти; Посилання на ліцензію MGA/CRP/402/2017. Лише 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально.

 Новина публікується на правах реклами

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Топ коментарі

  • Viktoriya Breedlove
    Юрий Бутусов! Который раз прошу Вас убрать с сайта рекламу мошенников! Это не официальный сайт или диллер американской лотереи. Билет стоит 2 доллара или 3, если Вы платите пауэр плэй, чтобы улучшить результат. Получить выигрыш может только тот, кто купил билет физически находясь в США на момент покупки и находясь здесь официально по визе. Не каждый штат выдаст выигрыш тому, у кого нет гринки или гражданства. На официальном сайте лотереи отдельно это написано. Неужели деньги от мошенника так много значат для Цензора?! Об этой компании и её мошенничестве знают все кто играет в лотерею. Ну убирите эту рекламу наконец! Стыдоба!
  • Крэйда Гібсон
  • ВАСЯ Теркин 7ea02976
    "Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

    А у випадку виграша 1,5 мільярда $, місцеві агенти theLotter у США , які купили для вас білет знайдуть 1001 спосіб, як вас послати за кораблем "мацква"....!!!!
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